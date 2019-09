Ducelia Echevarría hizo este pedido a Karen Dejo por gran confusión

¡Un consejo! En Esto es guerra, una confusión provocó que Karen Dejo llegara tarde a la presentación del programa, lo que pudo haber significado un castigo para ella, como ya ha sucedido en casos anteriores. Ducelia Echevarría aprovechó este momento para recriminarle su falta.

"Cuando estabas tomándote fotos con los chicos del público, la mayoría estábamos acá. Deberías estar un poquito más atenta y no desconcentrarse", sugirió la Fabulosa de los Guerreros.

No obstante, Karen Dejo sostuvo que ella es una de las competidoras que suele llegar más temprano. "Siempre soy una de las primeras en estar acá y nadie me puede decir que no y el que o haga es un mentiroso", sentenció.

