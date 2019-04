En el reciente programa de Esto es guerra, Ducelia Echevarría dejó callada a Rosángela Espinoza con inesperado mensaje. La guerrera de Pozuzo calificó de amiga a la 'Chica selfie' y dedicó conmovedor comentario frente a las cámaras del videoblog de EEG.

"No sé si llamarla 'amiga', pero buena onda. Yo pensé que no. Hemos estado compartiendo y no tenemos roces para nada. Yo pensé que sí, por eso fui un poco calmada y preparada. Hasta ahora no hemos tenido diferencias", señaló Ducelia Echevarría sobre su nueva amistad con Rosángela Espinoza.

