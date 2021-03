Ducelia Echevarría cometió error y perdió competencia contra Alejandra Baigorria

La "Patrona" aprovechó la ventaja y tocó rápidamente la campana para los Guerreros.

¡Se equivocó! Ducelia Echevarría cometió error en plena competencia extrema contra Alejandra Baigorria al no pisar todos los escalones de la rampa y esto fue aprovechado por la "Patrona" para tocar rápidamente la campana para el equipo de los Guerreros.

➤ Mira: Ducelia Echevarría se "indignó" tras perder duelo de baile con Paloma Fiuza

La "Reina de Pozuzo" fue sancionada por un miembro de la producción y la ventaja no dudó en ser estudiado por la pareja de Said Palao, quien dio más del 100% de su rendimiento ya que al llegar al final del circuito estaba tan cansada que no pudo ni celebrar su triunfo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría se enfrentaron previo su baile de TikTok