Divas EEG: Arturo Chumbe hizo fuerte anuncio tras no ser elegido por "Guerreras"

Arturo Chumbe hizo fuerte anuncio tras no ser elegido por las Guerreras.

El coreógrafó pasó un incómodo momento en vivo por la decisión del equipo amarillo y azul.

Arturo Chumbe hizo una fuerte advertencia tras no ser elegido por el equipo de las "Guerreras" en Divas EEG. El coreógrafo se mostró sorprendido al no ser mencionado en ningún grupo y afirmó que las que no estén en su equipo van a perder.

"Igual es una sorpresa para mí. Deklan es 11 veces campeón de bachata mundial, pero creo que como yo no estoy hace muchos años en un reality de baile han pensado que estoy un poco oxidado. Qué pena porque las que no estén en mi equipo van a perder", comentó Arturo Chumbe.

