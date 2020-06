Día del padre: Pancho Rodríguez lloró en vivo por tierna sorpresa de sus hijas

El capitán de los Retadores se conmovió al recibir saludo de Pascal y Raffaela.

Pancho Rodríguez lloró en vivo por tierna sorpresa de sus hijas Raffaela y Pascal, quienes viven en Chile y se mantienen a salvo para evitar el contagio del coronavirus. El capitán de los Retadores se conmovió al recibir saludo de sus dos grandes amores.

➤ Mira: Patricio Parodi abandonó juego contra Pancho Rodríguez

"No quiero llorar porque ellas están bien, yo estoy bien y existe mucha gente que no está bien. Siento que no es justo que yo llore. Las extraño mucho y las amo, pero le pido a Dios que esto termine pronto para poder verlas", comentó Rodríguez con la voz entrecortada.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Pancho Rodríguez emocionó a Tepha Loza al recordarle tierno detalle