En el último programa de Esto es guerra, Christian Domínguez lloró en vivo y lanzó contundente mensaje a productor de los Retadores José Luis Peña luego que eligieran a Rafael Cardozo como el nuevo capitán del equipo.

"Me duele nada más eso, no me duele no ser capitán. Me duele la traición de la persona que crees que es tu amigo. Me afectó que mi productor que me conoce hace años dudara de mi capacidad. Es uno más que se suma a la lista de personas que te traicionan con el tiempo", dijo Christian Domínguez entre lágrimas.

