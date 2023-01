Austin Palao venció a Gino Assereto en tiempo récord durante su primer juego tras volver a EEG

Austin Palao demostró que no perdió el ritmo de la competencia extrema de Esto es guerra al vencer en tiempo récord a Gino Assereto en su primer juego del programa tras su regreso a la temporada 2023. La expareja de Jazmín Pinedo terminó en el piso traer caer intempestivamente por el forcejeo del circuito que los "Guerreros" ganaron.

El influencer peruano lo ayudó a levantarse no sin antes abrazarlo para demostrar que ambos son buenos amigos y todo fue parte de la competencia. Como se recuerda, el novio de Flavia Laos volvió por la puerta grande al reality y fue presentado como la primera bomba que tiene preparado la producción.

"Tengo sentimientos encontrados, es grato ver rostros amigables, gente que se mantuvo en contacto conmigo, pese a que no he estado en el programa", fueron las primeras palabras del competidor después de su esperado regreso por parte de sus millones de seguidores. Austin protagonizó un fuerte abrazo con Patricio Parodi para dejar en claro que ambos no tienen ningún tipo de problemas.