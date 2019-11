Austin Palao sobre los Combatientes: Mi equipo me dio la espalda

El nuevo guerrero no se guardó nada.

¡Muy fastidiado! En el pasado programa de Esto es guerra, Austin Palao salió al frente para manifestar su molestia por no haber sido considerado por los Combatientes antes de Ignacio Baladán, lo cual fue aprovechado por los Guerreros.

El nuevo integrante del equipo de Patricio Parodi y Rafael Cardozo sostuvo que lo dejó muy confundido que los capitanes rojiverdes no optaran por él a causa de su lesión.

"No me esperé jamás ser un segundo o un tercer elegido y que mi equipo (Combatientes) en esa circunstancia me de la espalda", sostuvo Austin, quien culpó directamente a Mario Irivarren y Pancho Rodríguez.

Austin Palao señaló también que no se siente identificado con la camiseta del grupo defendido por Mathías Brivio.

