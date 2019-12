Austin Palao: Si vuelvo a los 'Combatientes' solo lo haría como capitán

El hermano de Said Palao envió fuerte mensaje sobre los "Combatientes".

¡Nadie lo esperaba! Austin Palao envió un contundente mensaje sobre el equipo de los Combatientes a pocos días de la gran final de temporada. El actual guerrero afirmó que no regresaría al bando rojo y verde porque se siente aún traicionado.

"Si yo vuelvo, vuelvo como capitán para poner las cosas en orden. Hoy por hoy no aceptaría, con todo el dolor de mi corazón, lo repito soy combatiente de corazón y espero que gane la final, pero esta final con quien me toque estar al costado voy a dar mi 100% y voy a tratar de sacar ese punto para los guerreros", comentó el hermano de Said Palao.

