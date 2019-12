"No tener a un Palao en la competencia fue un alivio", sentenció Austin Palao.

¡Ningún Palao! Austin Palao se incomodó por no participar como el "Mejor competidor 2019" para las cámaras del videoblog de Esto es guerra. El guerrero aseguró que le parece extraño que ni él ni su hermano Said Palao no hayan quedado entre los cuatro mejores.

"Es extraño que un Palao no participe en la competencia. Un poco sin sabor no poder competir. Lamentablemente no pude quedar entre los cuatro mejores por el tema de la rodilla. Creo que dentro de los que estaban, ganó el mejor y felicitaciones para Pancho. De hecho no tener un Palao allí es un alivio", expresó Austin Palao.

