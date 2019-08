Austin Palao recibió dura sanción por esta falta durante duelo con Jota Benz

Said Palao reclamó e hizo esta comparación con lo que pasó con Patricio Parodi.

¡A punto de irse! Austin Palao fue sancionado luego de cometer una falta durante prueba en la que se enfrentaba a Jota Benz, una acción que los Guerreros no dejaron pasar y recibió un castigo.

La presión del integrante de los Combatientes y quitarse el casco hizo que perdera el control y lanzara molesto también los lentes de protección. Eso fue cuestionado por el equipo rival, que pidió se les restará puntos.

Aunque tenían la opción de suspender a Austin para evitar disminuir el marcador en su contra, Rafael Cardozo informó que predería eso a dejar fuera a su competidor; no obstante, Said Palao también reclamó al considerar que el castiggo no fue justo y recordó lo sucedido con Patricio Parodi el programa anterior.

