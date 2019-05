¡No lo esperaba! Austin Palao quedó en aprietos por comentario contra Luciana Fuster, según Rafael Cardozo. El hermano de Said Palao se molestó con el combatiente por afirmar que él no quiere ayudar a la pareja de Emilio Jaime para que regrese a su anterior equipo.

"Yo creo que todos conocen a Rafael Cardozo. Yo creo que eres el tipo más falso que he conocido. Decir tal cosa a nivel nacional dejando entrever otras cosas. Felizmente mis amigos me conocen y saben que esas no son mis palabras", sentenció Austin Palao.

