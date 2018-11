Austin Palao: mamá del retador lo defendió con contundente mensaje en Instagram

Tras el respaldo de la producción del programa de Esto es guerra con Austin Palao, la madre del integrante de los Retadores rompió su silencio y desde Nueva York envió un extenso mensaje en defensa de su hijo en Instagram.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Te amo hijo, eres mi orgullo, te di la vida, te críe y eduqué. Hoy Dios y la vida me recompensan con un hijo admirable, con valores y mucho amor en su corazón. Que nada cambie tu esencia, sigue adelante, que la vida nos pone matices para crecer como personas y madurar siempre con Dios adelante guiando tus pasos", escribió la mamá de Austin, María Queija.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

"Gracias a todas las personas que te están apoyando en este proceso, lo valoro muchísimo ya que me encuentro en otro país y no puedo estar en este momento físicamente a tu lado, sin embargo, sé que estás en buenas manos y eso me da tranquilidad. Todo pasa, deseo siempre lo mejor para todos, nadie es perfecto, aprendemos de nuestros errores, eso nos hace grandes", finalizó.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!