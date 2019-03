Austin Palao intentó hacer broma pesada a Said Palao y todo terminó mal.

Austin Palao intentó hacer broma pesada a Said Palao cuando ambos estaban el auto camino a los estudios de América Televisión. El integrante de Esto es guerra preguntó a sus fans si despertaba a su hermano intempestivamente cuando dormía.

Austin Palao no tuvo tiempo de asustarlo ya que Said Palao se despertó en pleno trayecto. Por otro lado, Said se vengó de su hermano y lo grabó cuando dormía en su habitación.

