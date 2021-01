Austin Palao fue retirado en vivo de Esto es guerra por el Tribunal

El competidor lanzó una fuerte advertencia tras no superar reto de altura extremo que no permitió la producción del reality.

¡Radical! Austin Palao protagonizó un inesperado momento tras no terminar el reto de altura extrema en la última edición de Esto es guerra. El competidor se molestó con el Tribunal de EEG y lanzó una fuerte advertencia al asegurar que no volverá a realizar una prueba de esa magnitud por sentirse muy inseguro en la competencia.

Austin Palao y su radical mensaje a Rosángela Espinoza tras regresar a Esto es guerra

El Tribunal EEG no permitió que el hermano de Said Palao pusiera en duda la seguridad del juego y tomó la radical decisión de retirarlo de la temporada 2021. Pese a los pedidos de los conductores y los capitanes históricos para evitar que Austin Palao se vaya del reality, el Tribunal no dio marcha atrás y reafirmó su sentencia.

"Le pido por favor que se retire del programa. Nosotros siempre tomamos todas las medidas y usted lo sabe. Cada juego y cada reto de altura es probado antes por profesionales y con la gente de la producción de EEG. Contratamos un equipo de afuera y usted lo sabe. No voy a permitir que nadie ponga en tela de juicio lo que se hace en este programa", comunicó la máxima autoridad del programa.

