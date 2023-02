Austin Palao envió inesperado mensaje a Kunno tras elogiarlo en redes sociales por su belleza

"Me pasaron el video de que habló de mí, pero él súper buena onda, fue bien chévere al recibirme y gracias Kunno por esas lindas palabras. Tengo las mismas para ti también", expresó el influencer peruano. Pese a conocerse personalmente, Austin contó que no pudo grabar ningún contenido con Kunno ya que no coordinaron nada pues solo hablaron un momento.