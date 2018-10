Austin Palao dedicó tierno mensaje de amor a Luciana Fuster.

Austin Palao y Luciana Fuster son unas de las parejas más sólidas de la televisión y el integrante de los Retadores no duda en gritar su amor a los cuatro vientos a través de Instagram. El modelo dedicó un tierno mensaje de amor a su pareja.

"I'll be here for you. Always", fue el mensaje que dedicó el integrante de Esto es guerra a su enamorada y que traducido al español se entiende como "Estaré aquí para ti siempre".

