Austin Palao dedicó fuerte mensaje a Ducelia Echevarría detrás de cámaras.

En el reciente programa de Esto es guerra, Austin Palao dedicó fuerte mensaje a través de las cámaras del videoblog a Ducelia Echevarría detrás de cámaras del reality de competencia. ¿Qué le dijo?

"Es como un parajito que canta y hay que ignorarlo. Aprovecha cada espacio para hablar y meter su mala onda. Así que hay que evitarlo. No me afecta para nada más bien me da risa", comentó el integrante de los Retadores.

