Anonymous reveló que Alejandra Baigorria tendría un romance con George Forsyth

La combatiente rompió su silencio y envió contundente mensaje en vivo.

Anonymous reapareció al inicio del programa de Esto es guerra con un misterioso mensaje sobre Alejandra Baigorria y su supuesto romance con George Forsyth. El enmascarado reveló que la retadora habría iniciado una relación con el burgomaestre.

➤ Mira: Alejandra Baigorria regalará mascarillas: "No todo en la vida es ganar, hay que sacrificar y donar"

"Yo estoy soltera y tranquila. No tengo una pareja y más de mi vida privada no tengo que hablar. Yo no miento. Estoy soltera, sin compromiso y no tengo que mentir sobre eso. Después de mi vida privada lo que haga o no haga es mi problema", comentó Alejandra Baigorria.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria dijo su verdad sobre relación con George Forsyth