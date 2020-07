Angie Arizaga y su inesperada reacción tras reencontrarse con Jota Benz

La guerrera se puso nerviosa al escuchar la canción que caracteriza a ella y Jota Benz.

Angie Arizaga y Jota Benz volvieron a encontrarse en el set de Esto es guerra cuando el exguerrero apareció a través de una videollamada para que la ayude a completar un juego. La guerrera se puso nerviosa al escuchar la canción que los caracteriza, "Fantasy".

El hermano de Gino Assereto y la querida "Negrita" no pararon de sonreir al verse nuevamente, pero lo que no imaginó Jota Benz es que Angie Arizaga pusieron una extraña mirada cuando lo vio conectado para la competencia. "No estaba viendo bien", aseguró

