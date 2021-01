Angie Arizaga a Ximena Peralta: "Hay espacio para las dos en Esto es Guerra"

¿Angie Arizaga dejará que Ximena Peralta le quite el título de "la negrita más linda de la televisión"?

Angie Arizaga volvió a Esto es Guerra y respondió a las declaraciones de Ximena Peralta, quien quiere enfrentarse con ella en la competencia. "Yo creo que hay espacio para las dos", fue lo primero que dijo la modelo.

Mario Hart y Pancho Rodríguez cantaron en vivo "Yo no fui"

"Es una morena preciosa, es más, cuando la vi era como qué me inicié así con el pelo hermoso como ella lo tiene, obviamente ya tanto tinte no resultó, pero la verdad que no, bienvenida al programa", dijo la popular "negrita" para recibir a Ximena Peralta.

Angie Arizaga, además, se alegró de que hayan dos morenas en Esto es Guerra. "En la competencia va a haber rivalidad, fuera de ella en lo que te pueda ayudar Ximenita y a los nuevos, con todo el gusto del mundo. Lo que pasa es que las morenas estamos de moda", finalizó.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Melissa Loza regresó a la nueva temporada de Esto es guerra