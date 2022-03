Angie Arizaga sobre rumores de embarazo: No tendría por qué negarlo

"¿Cuántos hijos ya tengo? Uno no puede comerse una hamburguesa porque ya te están especulando cosas que no son. Es más llegando al canal me dice 'Angie, ahora sí'. Tanto me lo dicen que me preguntó si estaré. El día que pase eso no tendría por qué negarlo. El día que suceda será una noticia increíble que voy a querer compartir", explicó la pareja de Jota Benz.