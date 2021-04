"Si me voy del programa, me iré jugando hasta el final", comentó entre lágrimas la popular "Negrita".

Angie Arizaga se quiebra en vivo tras no competir al 100% por su lesión en la columna previo a su enfrentamiento contra Michela Elías. La popular "Negrita" sintió la presión y derramó algunas lágrimas al no encontrarse en los últimos lugares de la tabla de competidores que podrían abandonar Esto es guerra para siempre.

"Me cuesta hablar porque obviamente es para mí frustrante no estar a mi 100% y tener que competir así. Le agradezco a Yaco porque me apoya siempre, pero si me voy del programa, me iré jugando hasta el final… hasta lo que pueda jugar así que voy a ir por mi punto", comentó la pareja de Jota Benz.

