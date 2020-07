Jota Benz sorprendió a Gian Piero Díaz al asegurar que siempre han mantenido comunicación.

¡No pierden contacto! Angie Arizaga se puso nerviosa por tierna confesión de Jota Benz cuando el exintegrante de Esto es guerra fue consultado si le gustaba el radical cambio de look de la guerrera. El cantante urbano puso nerviosa a la "Negrita" al revelar que aún mantienen comunicación.

"Los dos (look) le quedaban bien, pero ella me enseñó el momento en que se hizo el cambio y le dije que le quedaba súper chévere. No me consultó solo me enseñó lo que se había hecho", reveló el hermano de Gino Assereto.

Angie Arizaga y su inesperada reacción tras reencontrarse con Jota Benz