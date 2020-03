Angie Arizaga se "molestó" con Jota Benz por revelar secreto de ambos

¿Cómo sabe Angie Arizaga qué desayuna Jota Benz todos los días?

¡Al descubierto! Angie Arizaga y Jota Benz se delataron en un juego de adivinanzas de Esto es Guerra después que la guerrera respondió correctamente qué es lo que desayuna su compañero todos los días. ¿Cómo lo sabe?

► Mira: Angie Arizaga y Jota Benz tuvieron su primera pelea por inesperada razón

"Yo he dicho lo que yo tomo, a veces yo le pregunto si ya desayunó, qué desayunó, y ella también me lo pregunta, entonces siempre le digo avena con proteínas", fue la explicación de Jota Benz, quien provocó la molestia de Angie Arizaga cuando dijo que no sabía dónde desayunaba ella.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Angie Arizaga y Jota Benz se reconciliaron en vivo tras lucir tierno detalle