En el último programa de Esto es guerra, Angie Arizaga se enfrentó a Rosángela Espinoza por tildarla de "engreída" por no jugar un reto en vivo. La Retadora aseguró a la Guerrera que "no la use para su show".

"Rose, si tienes algún problema conmigo, hablemos detrás de cámaras, no busques el micrófono para hablar. Cualquier cosita puedes decírmelo en maquillaje. Hablamos después, Rose. Yo no voy a pelear contigo en cámaras", señaló la popular Negrita.

