Angie Arizaga se enfrentó a "Queca" por lanzar piropo a Jota Benz

"Queca" regresó a Esto es guerra para poner en aprietos a Guerreros y Combatientes en un nuevo juego del programa. Johanna San Miguel caracterizó a "Queca" para declarar su amor a la pareja de Angie Arizaga que no dudó en enfrentarse con ella por lanzar piropo a Jota Benz.

La querida "Negrita" intentó encarar a "Queca", pero ella no dudó en pedirle que se retire. Sin embargo, el hermano de Gino Assereto aseguró que él ya es un hombre comprometido provocando que la ex Pataclaun precise que no tiene ningún problema. Gian Piero Díaz no pudo evitar las carcajadas por el divertido momento.

