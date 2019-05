Angie Arizaga se enfrentó al Tribunal por llamada de atención en vivo.

¡No se quedó callada! Angie Arizaga se enfrentó al Tribunal por fuerte llamada de atención en vivo luego que la guerrera no completara el reto de altura extremo. La integrante de los Guerreros no dudó aclarar algunos puntos frente a todos.

El Tribunal le recordó los retos que cumple en su programa "Sí va a salir", pero se equivocó en el nombre. "El programa se llama Sí va salir. Hay retos extremos que no puedo cumplir y se lo expliqué. No me estoy riendo para nada, si me reí son risas de nervios.", sentenció Angie Arizaga.

