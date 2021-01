¿Angie Arizaga no será parte de Esto es guerra 2021 por fuerte lesión?

La querida "Negrita" espera ingresar al programa pese a las dos hernias que la obligan a no realizar esfuerzo físico.

Tras el fin de la temporada 2020 de EEG, Angie Arizaga fue consultada por su futuro en el reality de competencia. ¿Volveremos a verla? La querida "Negrita" afirmó que espera ingresar al programa pese a las dos hernias que la obligan a no realizar ningún esfuerzo físico.

"Esto es guerra es mi familia, pero no sé cómo se den las cosas. Tengo dos hernias y eso es algo que me está jugando en contra. No sé si eso me detenga para entrar al programa o si me llamen, pero nada yo estoy con las ganas de trabajar y ser constante", señaló la guerrera para América Espectáculos.

