Angie Arizaga le mandó tremendo calificativo a Rafael Cardozo.

En el último programa de Esto es guerra, Angie Arizaga no soportó más la actitud de Rafael Cardozo tras la lesión de Paloma Fiuza y le increpó que no haga show con ella. ¿Qué le respondió el guerrero?

Mientras Paloma Fiuza era atendida por los paramédicos, Angie Arizaga no toleró las palabras de Rafael y dijo: "Mira Rafael, no hagas show de esto porque Paloma se ha lesionado. Tu show hazlo con los hombres no con nosotras ¿Quieres?", sentenció.

