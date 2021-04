Angie Arizaga hizo inesperada advertencia a Jota Benz tras enfrentarlo en juego

El hermano de Gino Assereto perdió la competencia frente a su pareja y ella se quedó con 100 puntos.

Angie Arizaga hizo inesperada advertencia a Jota Benz tras enfrentarlo en nuevo juego rápido de adivinanzas. El hermano de Gino Assereto perdió la competencia frente a su pareja y ella se quedó con 100 puntos para estar entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

"No creo que Jota sea capaz de ganar este punto. No creo. Yo estoy debajo de la tabla y él está arriba. ¿Qué son 100 puntos?", dijo la popular "Negrita". Benzaquén se demoró al mencionar cinco razas de perros y aseguró que su enamorada le había dicho que no hay cena si le ganaba en la competencia.

