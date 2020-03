Angie Arizaga fue eliminada de Divas EEG por Arturo Chumbe

Arturo Chumbe fue categórico y ni siquiera usó su comodín para salvar a Angie Arizaga.

¡No le gustó nada! Angie Arizaga fue eliminada definitivamente de Divas EEG por Arturo Chumbe. El coreógrafo de las Guerreras se mantuvo firme en su decisión y explicó por qué tampoco quiso usar el comodín para salvar a su bailarina.

Como era de esperarse, Angie Arizaga se mostró más que sorprendida por su eliminación. "Pensé que ibas a usar el comodín, me sentí un poco confiada por eso, me sorprende, creo que al igual que las chicas me he esforzado, pero si tal vez (Arturo) Chumbe ve condiciones en las demás, suerte chicas", declaró la guerrera entre lágrimas.

