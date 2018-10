En el ultimo programa de Esto es guerra, Angie Arizaga "explotó" contra Rosángela Espinoza tras criticarla en vivo por no competir contra ella. La modelo se incomodó con la "Chica selfie" por asegurar que la producción tiene "favoritismo".

"No entiendo el motivo por el que no ponen a Angie Arizaga a competir. Este juego no lo he ensayado y es la primera vez que lo he hecho, entonces que también lo haga Angie", comentó. Angie respondió: "Rosángela acabo de hacer el challenge… entonces no hables".

