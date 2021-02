Angie Arizaga confesó que Jota Benz le regaló hermoso anillo por su primer mes de relación

La "Negrita" contó que Jota Benz tuvo varios detalles durante todo el día por su aniversario.

¡Muy emocionada! Angie Arizaga confesó en detrás de cámaras que Jota Benz le regaló un hermoso anillo por su primer mes de relación amorosa. La "Negrita" contó que el hermano de Gino Assereto tuvo varios detalles durante todo el día por su aniversario y así lo demostró.

Angie Arizaga se emocionó por tierno regalo de Jota Benz

"Me agarró de sorpresa e incluso tuvo otro detalle en la radio. Ya no sabía dónde ponerme el anillo por le primer mes. La verdad que nunca en mi vida he celebrado el primer mes porque no me gusta, pero cada detalle que ha tenido Jotita ha sido lindo. Estamos comenzando algo muy bonito y lo estoy cuidando bastante", comentó Angie Arizaga.

