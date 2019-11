Alessandra Lama arremetió contra Mario Irivarren durante duelo con Ivana Yturbe.

¡No lo permitió! Alessandra Lama se enfrentaba cuerpo a cuerpo a Ivana Yturbe, pero intempestivamente la combatiente detuvo el juego al asegurar que la guerrera estaba lastimando el cuello con su brazo. Mario Irivarren salió en defensa de su pareja y afirmó que Ale la golpeó con el antebrazo.

"No, no, no, espérate. Golpeando, no. Coloco mi brazo, pero tampoco golpeo", señaló Alessandra Lama. Por su parte, Mathías Brivio encaró al capitán de los Combatientes y le aclaró que solo fue una presión y no un golpe.

