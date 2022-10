Alejandra Baigorria y Said Palao enviaron fuerte crítica tras robo a Flavia Laos en su "closet sale"

El fin de semana Flavia Laos denunció que sufrió un robo de algunas prendas durante el "closet sale" que organizó en ayuda para la Liga contra el cáncer. Alejandra Baigorria y Said Palao no fueron ajenas a este episodio y enviaron un fuerte mensaje en respaldo de la novia de Austin Palao. La "Patrona" reveló que ella no habría podido controlarse si le pasaba lo mismo.

"Yo sinceramente, hubiera puesto su cara. La he visto trabajar tan duro en su closet sale para que todo salga perfecto, cada detalle, cada bolsa, cada cosa para que venga gente así a robarnos como si nada, como si no nos costara todo. A mí me daría cólera, me encantaría agarrar a una de esas y meterle un jalón de pelos y sacarla a la calle. Da cólera", expresó.