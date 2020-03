La capitana de los Combatientes se molestó por comentario de Rafael y todo se salió de control.

Alejandra Baigorria y Rafael Cardozo tuvieron fuerte enfrentamiento luego que el combatiente increpara a su capitana que ella no sabe serruchar durante un juego extremo y ella hizo valer su puesto y pidió que se retirara.

➤ Mira: Alejandra Baigorria mandó a callar Michelle Soifer y ella tuvo sorpresiva reacción

"Producción o toman cartas en el asunto porque este chico tiene que irse a afeitar no me va a venir a decir si serrucho o no. Anda a afeitarte y luego hablas en el micrófono", comentó la capitana de los Combatientes.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria "enfureció" tras ser sentenciada por Gino Pesaressi