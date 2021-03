Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría se enfrentaron previo su baile de TikTok

La combatiente no se animó a retar en duelo de baile a la guerrera porque considera que sería fácil ganar la competencia.

Ducelia Echevarría ingresó al casting de "Tiktokers: Los rivales" para retar a una de las competidoras, pero evitó en todo momento enfrentar a Alejandra Baigorria porque consideró que sería fácil ganar. Sin embargo, la guerrera afirmó que la combatiente le tiene miedo.

"Te voy a seguir dejando allí para que te luzcas y brilles porque como te gano todo ya no brillas en nada", comentó la "Reina de Pozuzo", quien terminó perdiendo al enfrentarse contra Paloma Fiuza. Ale pidió a su compañera que no se pique ya que ambas no saben bailar.

Ducelia Echevarría se "indignó" tras perder duelo de baile con Paloma Fiuza