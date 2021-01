Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría se dijeron de todo en vivo

"Ducelia ya no me gana en nada", sentenció la guerrera y Echevarría le contestó rápidamente.

¡Enfrentadas! Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría protagonizaron un tenso momento durante la elección de equipos cuando la "Patrona" pidió a la producción que le cambien de competidora porque considera que la combatiente no le gana en nada.

Alejandra Baigorria ganó a Ducelia Echevarría y decidió ser parte de los Guerreros

"Me gustaría enfrentarme con Melissa Loza porque Ducelia no pudo conmigo y está aburrido", precisó la pareja de Said Palao. Por su lado, la competidora de Pozuzo tildó de mal agradecida a la guerrera. "Gracias a que yo te reté sacaste tu garra y mejoraste", sentenció.

Ducelia Echevarría regresó a EEG y Rosángela Espinoza tuvo inesperada reacción