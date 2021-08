Alejandra Baigorria y contundente mensaje hacia Rosángela Espinoza tras su abrupta renuncia a EEG

La "Patrona" cuestionó la actitud de la modelo al intentar dejar mal parado a los competidores que no la apoyaron en la votación.

Alejandra Baigorria se pronunció tras su abrupta renuncia a Esto es guerra y la actitud que tuvo Rosángela Espinoza durante las votaciones. La "Patrona" cuestionó la reacción de la modelo al intentar dejar mal parado a los competidores que no la apoyaron al no votar por ella.

"Ella estuvo soberbia y estuvo diciendo que yo era la mala y que tachaba a Karen. Esa actitud hizo que un montón de personas dijera que no quiere el hate (comentarios y comportamiento negativo en redes sociales) y no quiero que me ataquen", comentó Alejandra sobre la actitud que tuvo Rous por faltar a EEG.

