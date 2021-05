Alejandra Baigorria volvió a los "Combatientes" y Karen Dejo se incomodó por pasar a los "Guerreros"

La competidora no fue apoyada por su equipo y envió fuerte mensaje que sorprendió a los Combatientes.

Alejandra Baigorria volvió a los "Combatientes" por decisión de su equipo y Karen Dejo se molestó por pasar inmediatamente a los "Guerreros". La competidora no fue apoyada por su equipo y envió fuerte mensaje que sorprendió a los Combatientes tras escuchar el mensaje de Jota Benz.

➤ Mira: Alejandra Baigorria y Mario Hart se enfrentaron al Tribunal de EEG por sentencia de Combatientes

El hermano de Gino Assereto aseguró que la decisión será mal vista y Dejo no dudó en sentirse rechazada pese a que minutos antes les recordó que Alejandra Baigorria habría dado la espalda a los Combatientes en el pasado. "Entiendo que Said es enamorado de Alejandra y tiene que votar por ella. Mi corazón seguirá siendo Combatientes, pero ahora me toca defender al equipo de los Guerreros", acotó.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Karen Dejo sufrió incidente con su vestuario durante competencia de TikTok