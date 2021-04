Alejandra Baigorria regresó a EEG y Mario Hart tuvo inesperada reacción

La "Patrona" se mostró agradecida y reveló que actualmente no está bien de salud. Además, contó que le gustaría ser parte del equipo de los Combatientes.

Alejandra Baigorria regresó a Esto es guerra entre los aplausos de los Combatientes y Guerreros e incluso Mario Hart no dudó en celebrar el reingreso de la pareja de Said Palao. La "Patrona" se mostró agradecida y reveló que actualmente no está bien de salud, pero logrará superar todo para dar lo mejor en la competencia.

La competidora confesó que si bien tiene buenos momentos en el equipo de los Guerreros, no olvida que ella es Combatiente de corazón ya que fue el programa donde se inició. "Yo los quiero y adoro a los dos equipo. A veces me da mis locuras y quiero estar de un lado o en el otro", precisó Alejandra Baigorria.

