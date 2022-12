Alejandra Baigorria regresó a EEG con contundente mensaje y Said Palao reaccionó así

Alejandra Baigorria regresó por la puerta grande al set de Esto es guerra tras varias semanas de ausencia debido a una fuerte lesión en el hombro. La "Patrona" contó detalles de su próxima operación que la alejará de la competencia. Said Palao no dudó en aplaudir el ingreso de su novia y tuvo esta inesperada reacción al escucharla hablar.

"Yo aún no me opero porque tengo que esperar que se desinflame y calculo que en los primeros días de enero me estaré operando, dependiendo lo que diga el doctor. La recuperación serán 2 meses así que me limita bastante y sí, yo soy tan terca que ahora con solo estar en este set quiero competir. No puedo estar acá sin hacer algo, me gusta", comentó.