Alejandra Baigorria quedó sentenciada de EEG tras no cumplir reto de altura

¡No pudo! Alejandra Baigorria quedó sentenciada de Esto es guerra tras no cumplir reto de altura. El Tribunal de EEG anunció que la guerrera está sentencia junto a Melissa Loza por saltar durante la competencia en exteriores del set.

Ducelia Echevarría se molestó tras perder competencia contra Alejandra Baigorria

La pareja de Said Palao se estresó en plena competencia y con lágrimas en los ojos intentó saltar, pero su terror a las alturas no pudo lograr su objetivo. Yaco Eskenazi estuvo acompañando en todo momento a la "Patrona" pese a que no terminar el juego.

