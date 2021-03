Alejandra Baigorria pidió su suspensión de EEG por cometer error en pleno juego

La guerrera derramó algunas lágrimas cuando el Tribunal cuestionó su actitud durante la competencia.

Alejandra Baigorria pidió su suspensión de Esto es guerra por cometer tremendo error en pleno juego contra Ducelia Echevarría. La guerrera derramó algunas lágrimas cuando el Tribunal de EEG cuestionó su actitud durante la competencia y recalcó que a la próxima no quitará puntos a su equipo ya que eliminaría a la "Patrona".

"Si es mi error entonces yo la que estoy mal por ende suspendame a mí y devuelva los 100 puntos al equipo. Usted no está reconociendo cuando tengo que hacer dos veces los juegos porque hay chicas lesionadas. Me pongo en el pecho el equipo, pero si Alejandra se equivoca y que pena. No importa que me eliminen. Eso no es así, no es justo", precisó la pareja de Said Palao.

Alejandra Baigorria lloró de cólera tras drástica decisión del Tribunal EEG