Alejandra Baigorria será operada de emergencia y se aleja de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al anunciar a través de un video en su cuenta de Instagram que será operada de emergencia por la fuerte lesión que padece. La integrante de Esto es guerra confirmó así su distanciamiento del reality para recuperarse.

"Quiero agradecerles por todas sus preocupaciones y los mensajes que me han escrito. Quiero contarles que el médico me ha dicho que por ahora me tengo que desaparerme del programa y me tengo que someter a una operación en un ratito. Así que ya les voy a ir contanto", comentó Alejandra Baigorria.

