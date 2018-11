En el reciente programa de Esto es guerra, Alejandra Baigorria lloró desconsoladamente por fuerte lesión en vivo.

El popular Pato grabó a la joven actriz mientras dormía, pero un detalle saltó a la vista y es que Flavia Laos suele roncar. "No sé porqué no se subió ayer. te dije que me iba a vengar y como no me dejabas dormi por roncar", escribió Patricio Parodi.

