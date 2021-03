El Tribunal dio 100 puntos a los Combatientes por la mala actitud que tienen los Guerreros durante la competencia.

Alejandra Baigorria lloró de cólera tras drástica decisión del Tribunal EEG al anunciar que le dará 100 puntos a los Combatientes por la mala actitud que tiene el equipo de los Guerreros durante la competencia. Este comunicado se debe por la actitud de la "Patrona" al perder contra Ducelia Echevarría.

La pareja de Said Palao no sabía las reglas pese a que todos los integrantes del programa vienen una hora y media antes para practicar cada circuito. "En los Combatientes también hay lesionados, pero la actitud de ellos es otra. Los Guerreros están muy soberbios y eso no se los voy a permitir", comentó el Tribunal.

