La capitán de los Combatientes agradeció el voto de confianza de su coach Deklan.

Alejandra Baigorria rompió en llanto al ser salvada de la eliminación en Divas EEG por su coach Deklan. La combatiente se quedó una semana más en la competencia y no dudó en dedicar un conmovedor discurso frente a las cámaras del programa.

"Quiero agradecer a Deklan por confiar en mí, se me salen las lágrimas, porque me cuesta mucho el baile y les hago renegar y sé que ese comodín no debió utilizar hoy porque lo van a utilizar más adelante. Para mí significa bastante porque es un voto de confianza", comentó muy conmovida Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria es la capitana de los Combatientes y Karen tuvo inesperada reacción

