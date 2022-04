Alejandra Baigorria lamentó fin de la relación de Vania Bludau y Mario Irivarren

"De repente ellos han tenido problemas. Me imagino que no estuvo yendo bien la relación y si es para bien de los dos pues sí. Vania sabe que la quiero mucho y que cuente conmigo, le escribí. A Mario lo vi en el cumpleaños de Said, estaba tranquilo, pero triste y eso es normal ", comentó Alejandra.

La pareja de Said Palao dejó en claro que la ruptura de la pareja no es armado ni para figurar como se especuló. La empresaria reveló que no le gusta que hablen así pues conoce muy a la pareja: "Puedo dar fe. Mario jamás se prestaría y Vania menos para armar una cosa así y no lo necesitan".